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Машина полиции

Отчим пропавшей девочки в Сочи найден в хостеле

© Sputnik. Дмитрий Степанов
Новости
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В районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина, информация об этом поступила 14 марта в 00:30.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Полицейские нашли отчима девочки, пропавшей в Адлерском районе Сочи 13 марта. Об этом сообщают Кубанские Новости.

"Сообщив в полицию об исчезновении девочки, мужчина перестал выходить на связь. Полицейские обнаружили его в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с ним работают правоохранители", — говорится в сообщении. Поиски ребенка продолжаются.

Пятилетняя Вероника Тришкина пропала вечером 13 марта. Девочка покинула свой дом на улице Главной в селе Бестужевском и домой не вернулась.

В розыск был объявлен и отчим девочки, который после сообщения о ее пропаже ушел в неизвестном направлении. Разыскиваемый Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев находился на территории России нелегально.

По информации телеканала Макс24, семья пропавшей Вероники Тришкиной неблагополучная. Журналистам удалось пройти в дом, где проживала семья. Они обнаружили в помещении антисанитарные условия и алкогольные напитки.

Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.




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