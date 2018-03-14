Около 700 сотрудников администрации Сочи готовы искать пропавшую девочку

В поисках пропавшей в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи девочки участвует около 1,3 тысячи человек.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Еще 700 сотрудников администрации города Сочи готовы присоединиться к поисковой операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ранее сообщалось, что в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина. По сообщению МЧС, родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка во вторник с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию. Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту безвестного исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

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По информации пресс-службы, в Бестужевском состоялся сход. Представители силовых структур и администрации города обратились к местным жителям с просьбой указать и совместно проверить пустующие постройки, а также строительные площадки, входящие в зону поиска.

"Для людей, которые прочесывают окрестности, оперативным штабом организована выдача дождевиков, а также предоставляется горячий чай и питьевая вода. Штаб, который был организован накануне, продолжает работу. В случае принятия решения о расширении зоны поиска еще 700 сотрудников администрации присоединятся к поисково-спасательной операции", — говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.