Симоньян ответила на решение Лондона выслать российских дипломатов

Британия приостанавливает двусторонние контакты с Россией, в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала решение Великобритании о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении России в связи с "делом Скрипаля", сообщает РИА Новости.

"Скажите, а почему рядовой российский гражданин, у которого в Лондоне нет счетов, детей и квартир, и частных самолетов нет, должен сейчас расстроиться? Они реально думают, что Россией до сих пор командуют беглые олигархи. Россия не предоставила объяснений смерти Хокинга, поэтому хайли лайкли (весьма вероятно – ред.) это она", — написала Симоньян в Telegram.

Ранее премьер-министр Великобритании, выступая перед Парламентом, заявила, что Британия приостанавливает двусторонние контакты с Россией, в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Тереза Мэй заявила, что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.

В МИДе России данное заявление назвали "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации.

Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.