Поножовщина в Майкопе: следователи опубликовали видео нападения

Следственный комитет по Республике Адыгея возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. 13 марта 2018 года в 19 часов 35 минут подозреваемый, находясь напротив входа в здание автостанции в городе Майкопе в состоянии алкогольного опьянения нанес ножом один удар в область подколенной впадины правой ноги 31-летнему потерпевшему. Об этом сообщает сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея.

От полученного ножевого ранения 31-летний мужчина скончался в больнице.

Подозреваемый задержан.

Следственными органами Следственного комитета по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).