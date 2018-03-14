Енот не оценил добрый жест: видео как животное удрало от спасителей

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. При каких обстоятельствах енот оказался на фонарном столбе не сообщается. Спасатели прилагали все усилия для спасения зверька.

Они пытались заманить животное в люльку подъемника приманкой, однако он неохотно поддавался "уговорам". Затем в дело пошел мешок. Не помогло. Тогда было решено растянуть тент, на который енот спрыгнул и молниеносно сбежал, сообщают очевидцы.

Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) Мар 14, 2018 в 2:46 PDT

Еноты — хищные млекопитающие на территории России представлены единственным видом — енот-полоскун. Помимо человека естественные враги енотов ― волки, медведи, рыси и другие хищники. Еноты ― всеядные животные. Они с удовольствием лакомятся как небольшими ракообразными, рыбками, насекомыми, так и фруктами, ягодами и даже орешками. Во многих странах люди держат енотов как домашних животных.