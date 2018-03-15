Дебаты в слезах: Собчак расплакалась после оскорблений Жириновского

СУХУМ, 15 мар —Sputnik. Кандидат в президенты Ксения Собчак расплакалась в ходе теледебатов в прямом эфире "Россия 1", поскольку ее все перебивали, а от лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в ее адрес звучали оскорбления, сообщает РИА Новости.
Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь прокомментировал прошедшие теледебаты, в ходе которых кандидата от "Гражданской инициативы" Ксению Собчак довели до слез.
"Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру", — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу", потому что в них никто не обидит. Политика — это не дискуссия друзей, а борьба оппонентов, борьба за власть", — добавил кандидат от ЛДПР.
После речи кандидата от "Коммунистов России" Максима Сурайкина Собчак со слезами на глазах пожаловалась, что Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет.
"И вы это позволяете здесь делать каждый раз", — сказала она ведущему Владимиру Соловьеву.
В ответ на это Жириновский выкрикнул: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет".
Не превращать спор с Собчак в травлю призвал кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
Соловьев, завершая эфир, назвал "коллективную травлю одного кандидата, доведение женщины до слез" безобразием. Собчак на этот момент уже покинула студию.