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Выступление кандидата в президенты РФ К. Собчак в Мурманской области

Дебаты в слезах: Собчак расплакалась после оскорблений Жириновского

© Sputnik. Павел Львов
Новости
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Скандал произошел во время дебатов на телеканале "Россия 1", которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

СУХУМ, 15 мар —Sputnik. Кандидат в президенты Ксения Собчак расплакалась в ходе теледебатов в прямом эфире "Россия 1", поскольку ее все перебивали, а от лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в ее адрес звучали оскорбления, сообщает РИА Новости.

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь прокомментировал прошедшие теледебаты, в ходе которых кандидата от "Гражданской инициативы" Ксению Собчак довели до слез.

"Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру", — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу", потому что в них никто не обидит. Политика — это не дискуссия друзей, а борьба оппонентов, борьба за власть", — добавил кандидат от ЛДПР.

В ходе теледебатов Собчак заметила, что другие кандидаты постоянно ее перебивают, и потребовала возместить "ее законное время", отведенное на выступление.

После речи кандидата от "Коммунистов России" Максима Сурайкина Собчак со слезами на глазах пожаловалась, что Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет.

"И вы это позволяете здесь делать каждый раз", — сказала она ведущему Владимиру Соловьеву.

В ответ на это Жириновский выкрикнул: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет".

Не превращать спор с Собчак в травлю призвал кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Соловьев, завершая эфир, назвал "коллективную травлю одного кандидата, доведение женщины до слез" безобразием. Собчак на этот момент уже покинула студию.




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