"Береженого Бог бережет": Путин признался, что спал с ружьем

Об эпизоде из жизни президента Владимира Путина рассказал его друг Сергей Ролдугин в документальном фильме "Путин".

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Владимир Путин подтвердил, что во времена работы в Санкт-Петербурге в 1990-е годы ему приходилось спать с ружьем, сообщает РИА Новости.

Об этом он рассказал в подтверждение слов его друга Сергея Ролдугина во второй части документального фильма Андрея Кондрашова.

Президент, комментируя этот случай, отметил, что о "бандитском Петербурге" говорят много надуманного, но в целом "ситуация была боевой".

"Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого Бог бережет", — сказал Путин.

Фильм "Путин", выложенный в соцсетях, основан на серии интервью с главой государства. В этом фильме о президенте рассказывают многие мировые лидеры, известные политики и общественные деятели.