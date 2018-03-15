Россия вышлет британских дипломатов из страны в ответ на действия Лондона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге заявила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

© Sputnik. Евгений Одиноков МИД России назвал сумасшедшими обвинения Лондона в адрес России

Как отметила Захарова, действия Лондона в связи с делом Скрипаля являются информационно-политическим шоу. "Мы видим продолжение этого информационно-политического шоу, мы видим очевидную информационно-политическую кампанию", — сказала она.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.