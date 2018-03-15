14:30 15 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Здание Министерства иностранных дел России в Москве

Россия вышлет британских дипломатов из страны в ответ на действия Лондона

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
Получить короткую ссылку
20 0 0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге заявила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik. Евгений Одиноков
МИД России назвал сумасшедшими обвинения Лондона в адрес России

Как отметила Захарова, действия Лондона в связи с делом Скрипаля являются информационно-политическим шоу. "Мы видим продолжение этого информационно-политического шоу, мы видим очевидную информационно-политическую кампанию", — сказала она.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Выборы 2016
    Голосуй дома!

    Российское посольство в Южной Осетии рассказало, кто сможет проголосовать на выборах президента России прямо из дома.

  • Капельницы во время операции
    Орган на продажу

    Служба государственной безопасности Азербайджана задержала преступную группу, вынуждавшую жителей республики продавать свои органы.

  • Арменикум
    Не помогло

    В Армении задумались о закрытии медцентра "Арменикум", где разрабатывался одноименный препарат, который в конце 90-х рассматривали как спасение от СПИДа.

  • Коньяк
    Коньячный Бендер

    В Казахстане задержали мошенника, который от имени администраций Астаны и Алматы "разводил" рестораны и они покупали ему элитный алкоголь.

  • Ребенок в фуражке. Архивное фото
    От Солдата до Генерала

    Sputnik выяснил сколько в Кыргызстане человек, названных в честь воинских званий, – "военнослужащих" набралось около сотни.

  • Молочная продукция
    Конец "войне"

    Россия и Беларусь подписали дорожную карту, призванную положить конец "молочным войнам" – запрет на поставки молочной продукции вводиться не будет.

  • На границе Латвии и России
    Заборное мышление

    Государственная пограничная охрана Латвии запросит у правительства еще денег на строительство дополнительных 100 километров забора на границе с Россией.

  • Cклады FL Technics группы компаний Avia Solutions Group
    Опасные связи

    Депутаты литовского сейма заподозрили компанию Avia Solutions Group и аффилированные с ней структуры в связях с российским правительством.

  • МВФ
    К ним едет ревизор

    Миссия Международного валютного фонда едет в Молдову, чтобы проанализировать состояние экономики страны.

  • Выборы 2016
    Голосуй дома!

    Российское посольство в Южной Осетии рассказало, кто сможет проголосовать на выборах президента России прямо из дома.

  • Капельницы во время операции
    Орган на продажу

    Служба государственной безопасности Азербайджана задержала преступную группу, вынуждавшую жителей республики продавать свои органы.

  • Арменикум
    Не помогло

    В Армении задумались о закрытии медцентра "Арменикум", где разрабатывался одноименный препарат, который в конце 90-х рассматривали как спасение от СПИДа.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лови волну: экстремальный арктический серфинг в Норвегии
Спасение попавшего в колодец слоненка
Ковшом экскаватора: как в Индии спасли упавшего в яму слоненка
Что делать, если потерялся ребенок
Если потерялся ребенок: что делать

Соцсети

Sputnikabkhazia