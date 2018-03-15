"Мех? Я больше в этом не участвую": Версаче отказалась от натурального

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Глава всемирно известного итальянского дома моды Versace Донателла Версаче обьявила об отказе от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналу "1843".
"Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно", — сказала Версаче.
От натурального меха ранее отказались и бренды Michael Kors и Jimmy Choo.
Они пополнили список модных домов, отказавшихся от меха, куда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.