"Мех? Я больше в этом не участвую": Версаче отказалась от натурального

Использовать натуральный мех при создании своих коллекций отказалась не только Донателла Версаче, но и модные дома Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Глава всемирно известного итальянского дома моды Versace Донателла Версаче обьявила об отказе от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналу "1843".

"Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно", — сказала Версаче.

От натурального меха ранее отказались и бренды Michael Kors и Jimmy Choo.

Они пополнили список модных домов, отказавшихся от меха, куда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.