Министр обороны Британии грубо высказался о возможных ответных мерах России

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что слова Уильямсона говорят о том, что Лондону есть что скрывать.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер на высылку дипломатов из Великобритании, сообщает РИА Новости.

"Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", — сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле. Ее трансляция велась на местных телеканалах.

Уильямсон отказался давать предварительную оценку ответным шагам России, но добавил, что Лондон внимательно оценит их.

"Но будет неправильно давать их ответу оценку загодя", — отметил он.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что слова Уильямсона говорят о том, что Лондону есть что скрывать.

"А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.