18:36 15 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

Министр обороны Британии грубо высказался о возможных ответных мерах России

© AFP 2018/ Oli Scarff
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (16)
5910

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что слова Уильямсона говорят о том, что Лондону есть что скрывать.

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер на высылку дипломатов из Великобритании, сообщает РИА Новости.

"Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", — сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле. Ее трансляция велась на местных телеканалах.

Уильямсон отказался давать предварительную оценку ответным шагам России, но добавил, что Лондон внимательно оценит их.

"Но будет неправильно давать их ответу оценку загодя", — отметил он.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik. Евгений Одиноков
МИД России назвал сумасшедшими обвинения Лондона в адрес России

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что слова Уильямсона говорят о том, что Лондону есть что скрывать.

"А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (16)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Интернет-пользователь, архивное фото
    Хакнуть милицию

    Неизвестные хакеры взломали сайт интернет-проекта минской милиции "#перехват" и разместили на нем изображения Владимира Путина и Александра Лукашенко.

  • Мероприятия Дня легионеров в Риге 16 марта 2017 года
    Не день легионера

    Сейм Латвии отклонил предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным днем памяти легионеров СС.

  • Вид Старого Вильнюса ранней весной
    Вильнюс и пустота

    Пользователи соцсетей удивились безлюдным улицам литовской столицы, которые они увидели на фотографиях известной российской балерины.

  • Анна Колца
    Приходите в наш дом

    Sputnik Молдова узнал о популярных туристических направлениях, которые предлагает республика своим гостям.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

  • Узбекские милиционеры
    Конец бомбилы

    В Узбекистане подразделение, призванное бороться нелегальными перевозчиками – бобилами, получило полномочия и форму.

  • Сирийские беженцы в Стамбуле
    Эстония-ЕС-транзит

    Власти Эстонии отчитались об исполнении программы по приему беженцев – почти половина из 206 мигрантов уже покинули страну.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Стенд Абхазии на выставке Mitt в Москве
Главное событие туриндустрии России: выставка MITT в фотографиях
Анна и Эльза из Холодного сердца учат абхазский
Анна и Эльза из "Холодного сердца" учат абхазский
Что делать, если потерялся ребенок
Если потерялся ребенок: что делать

Соцсети

Sputnikabkhazia