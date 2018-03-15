Материалы об Абхазии войдут в библиотеку центра Лейбница

Лекция "Абхазский язык как зеркало истории и культуры Абхазии" состоялась в Музее языков мира в Берлине 14 марта.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Материалы об Абхазии и абхазском языке войдут в библиотеку Центра Лейбница по общему языкознанию и в Музей языков мира, который будет создан в Берлине, сообщила Sputnik полномочный представитель МИД Абхазии в ФРГ Хибла Амичба.

"Лекция "Абхазский язык как зеркало истории и культуры Абхазии" состоялась в Музее языков мира в Берлине 14 марта. Самым важным итогом лекции, как нам видится, стало то, что материалы об Абхазии и нашем родном языке войдут в библиотеку Центра Лейбница по общему языкознанию и в Музей языков мира, который будет создан в Берлине", – прокомментировала она.

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Лекцию провела сама Хибла Амичба. В своем докладе она отметила вклад изучения абхазского языка немецкими учеными Гюльденштедтом, Розеном, Дирром.

"Интереснейшим и малоизвестным является тот факт, что, по поручению Екатерины Великой, немецкий ученый Петер Симон Паллас в 1787 году составил сравнительный словарь всех языков и наречий, известных в то время. Вокабулярий начинался с абхазского языка и слова Анцва – Бог", – подчеркнула Амичба.

На лекции также была затронута тема европейских путешественников, которые побывали в Абхазии, связей республики с Европой, абхазской и черкеской диаспорами.

"Мы показали, как история и культура отражаются в языке. Были заслушаны образцы абхазской музыки в записи и в нашем инструментальном исполнении. Ученица 4-го класса берлинской школы Ринана Капба прочитала стихотворения на абхазском языке. Также был зачитан перевод стихотворения Гете на абхазский язык Багратом Шинкуба и отрывок из романа "Последний из ушедших" в немецком переводе", – добавила полномочный представитель МИД Абхазии в Германии.

После окончания лекции берлинцы интересовались, как можно попасть в Абхазию и как ближе познакомиться с ее культурой и языком.

"Было удивительно и очень отрадно видеть, насколько велик интерес к Абхазии, к Кавказу, такому близкому и все-таки неизвестному, к абхазскому языку", – призналась Амичба.

Музей языков мира и Центр Лейбница в Берлине раз в месяц проводить лекции по различным областям лингвистики.