МИД России рассказал, каким будет ответ на новые санкции США

Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений, отметил замглавы МИД Сергей Рябков.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. России ответит на расширение американских санкций дополнением своего черного списка новой "группой американских деятелей", заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

При этом Россия будет исходить из принципа паритета, отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что готовящиеся ответные меры – это не выбор и не метод Москвы.

"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", — сказал он.

При этом, по словам Рябкова, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", — сказал он.

© Sputnik. Максим Блинов Вашингтон дополнил список санкций против Москвы

При этом, по словам Рябкова, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

Накануне американский минфин ввел санкции против 19 человек и пяти организаций в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и указа о "блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Под санкции попали 13 россиян, которые, как считают в Вашингтоне, "вмешались в американские выборы". Ограничительные меры также коснутся шести сотрудников ГРУ, в том числе начальник ведомства Игорь Коробов.