13:04 16 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Министерство иностранных дел России

МИД России рассказал, каким будет ответ на новые санкции США

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
Получить короткую ссылку
3810

Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений, отметил замглавы МИД Сергей Рябков.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. России ответит на расширение американских санкций дополнением своего черного списка новой "группой американских деятелей", заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

При этом Россия будет исходить из принципа паритета, отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что готовящиеся ответные меры – это не выбор и не метод Москвы.

"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", — сказал он.

При этом, по словам Рябкова, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", — сказал он.

Флаг Соединенных Штатов Америки
© Sputnik. Максим Блинов
Вашингтон дополнил список санкций против Москвы

При этом, по словам Рябкова, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

Накануне американский минфин ввел санкции против 19 человек и пяти организаций в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и указа о "блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Под санкции попали 13 россиян, которые, как считают в Вашингтоне, "вмешались в американские выборы". Ограничительные меры также коснутся шести сотрудников ГРУ, в том числе начальник ведомства Игорь Коробов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Белорусские избиратели
    Лукашенко против!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против преобразования крупнейшего общественного объединения "Белая Русь" в провластную политическую партию.

  • памятник Освободителям
    Стереть историю

    Около памятника Освободителям в Риге разместят стенды, рассказывающие "правильную историю" этого места.

  • Руководитель Службы по академической этике и процедурам Виргилиюс Садаускас
    Контролер-антисемит

    Парламент Литвы проголосовал за отставку руководителя Службы по академической этике и процедурам, обвиненного в антисемитизме.

  • Кирилл Лучинский
    Будет сидеть?

    Государственный обвинитель потребовал приговорить сына бывшего президента страны, экс-депутата парламента Молдовы Кирилла Лучинского к 6,5 годам тюрьмы.

  • Список лиц, причастных к терроризму
    Шире круг

    В Таджикистане расширили список лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений. В обновленном варианте лидер запрещенной Партии исламского возрождения с семьей.

  • Ужин при свечах
    Больше 150 не собираться

    Сенат парламента Узбекистана подготовил проект постановления об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

  • Штаб-квартира Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ
    Не такое у нас воспитание!

    Генерал-лейтенант разведки в отставке рассказал, что скандальное покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля не похоже на работу спецслужб.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Стенд Абхазии на выставке Mitt в Москве
Главное событие туриндустрии России: выставка MITT в фотографиях
Коктейль со съедобными бриллиантами
Коктейль за 100 фунтов: какой он "Георг VI", посыпанный съедобными бриллиантами
Что делать, если потерялся ребенок
Если потерялся ребенок: что делать

Соцсети

Sputnikabkhazia