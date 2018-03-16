Заседание ООН по нарушению Украиной прав крымчан сорвала забастовка

В украинские суды в этом году будут направлены десятки исков с требованием возместить ущерб крымчанам из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Заседание Совета ООН по правам человека, посвященное нарушению Украиной прав крымчан, сорвано, по официальной версии, забастовкой сотрудников ООН в Женеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, руководителя рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александра Молохова.

"Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации", — сказал Молохов.

По его словам, Украина стремилась "любым способом" сорвать заседание, и источник, заслуживающей внимания, сообщил Молохову, что накануне сотрудники профсоюза персонала отделения ООН в Женеве были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы.

Ранее он сообщал, что в украинские суды в этом году направят десятки исков с требованием возместить ущерб крымчанам из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Кроме того, готовятся иски в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за водной блокады полуострова.