Признавшийся в убийстве падчерицы в Сочи отчим арестован на два месяца

Почти двое суток искали пропавшую в Сочи пятилетнюю девочку Веронику Тришкину, в поисковых работах были задействованы более тысячи человек. В четверг стало известно, что девочка найдена мертвой, а в убийстве сознался ее отчим, задержанный после бегства в хостеле на границе с Абхазией.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Отчима убитой в Сочи пятилетней девочки арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя краевого СК Наталья Смяцкая.

Вероника Тришкина пропала во вторник вечером в селе Бестужевское Адлерского района Сочи. Сначала родственники пытались найти ее самостоятельно, после чего обратились в полицию. В поисках участвовали более тысячи человек.

О пропаже девочки сообщил ее отчим — 28-летний Шахмирзаев Мурад Мирза Оглы. Вскоре после этого он перестал выходить на связь.

Его задержали в течение суток в одном из хостелов на границе с Абхазией. Мужчина признался в убийстве и рассказал, где спрятал тело.