Депутат Госдумы предлагает введение "морального кодекса" для парламентариев

По словам автора инициативы, свод правил необходим, поскольку некорректное поведение депутатов может негативно влиять на репутацию всей государственной власти.

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров планирует обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением регламентировать публичное поведение депутатов и членов их семей, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

Предполагаемый "моральный кодекс" будет носить рекомендательный характер, однако ознакомиться с ним будут обязаны все парламентарии. Согласно положениям "кодекса" депутатам и их близким родственникам будут советовать отказаться от перелетов бизнес-классом, демонстрации в соцсетях роскоши и "близости к власти" и от необоснованного использования служебного положения. Народным избранникам также посоветуют проводить отпуск на российских курортах.

Отдельно будут оговорены правила общения с коллегами противоположного пола. Согласно одному из положений, парламентариям предписывается "не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения".

Зампред думской комиссии по вопросам депутатской этики Николай Иванов отметил, что максимальное наказание за некорректное поведение — лишение права выступать на пленарных заседаниях. Он согласен с тем, что инициатива имеет право на существование, однако предложение распространить действие кодекса на членов семей парламентариев собеседник телеканала посчитал излишним.