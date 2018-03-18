Российских водителей обязали носить светоотражающие жилеты

Сейчас ГИБДД России рассматривает вопрос о наказании для водителей, не надевших жилет в случае ДТП.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Водителей в России обяжут надевать светоотражающую куртку или жилет, если им придется выйти из машины в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов. Соответствующий пункт, внесенный в Правила дорожного движения постановлением правительства, вступает в силу с 18 марта, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Алексей Куденко Желтый и синий: на российских дорогах появится новая разметка

Жилеты в темное время суток — это часть водительского этикета и правил личной безопасности, считает эксперт, координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"Надевать жилет, когда ты по какой-то причине остановился на дороге, произошла аварийная остановка, — это очень правильно, очень дружелюбно по отношению к другим водителям, которые должны тебя заметить и объехать. Также это снижает смертность в авариях, когда водители не замечают человека в черной куртке, черных штанах и черных ботинках еще ночью", — сказал Шкуматов.

Представитель ГИБДД Юрий Шакиров на круглом столе в МИА "Россия сегодня" привел данные о пострадавших в ДТП водителях без светоотражающих жилетов, которые были сбиты машиной, — таких наездов в прошлом году было 386 по всей стране. В результате этих ДТП погибли 67 человек, 347 пострадали.

Он пояснил, что при ДТП водитель должен выставить знак аварийной остановки и либо не уезжать, либо зафиксироваться. В случае нарушения этого правила, он платит административный штраф в размере тысячи рублей. Однако надевать жилет — тоже его обязанность, "поэтому если он ее не выполнил, вполне возможно, что и дополнительной ответственности вносить не надо, а можно руководствоваться этой статьей кодекса".

По его словам, сотрудник ГАИ не будет целенаправленно проверять наличие жилета в машине, ведь требования возить его с собой нет, хотя и "не применять его тоже нельзя". Он посоветовал приобретать жилет в магазинах рабочей одежды.