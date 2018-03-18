Гогия: набираемся опыта на выборах президента России

"Страна огромная, возможности большие, нагрузка на ЦИК громаднейшая. Если говорить о статистических данных, то общее количество избирательных участков 97 тысяч. Огромное количество наблюдателей, как международных так и от кандидатов. Работа сложная, большая, но поставлена на высшем уровне.

Мы действуем в рамках международных наблюдателей, также у нас есть договор о сотрудничестве в рамках межгосударственного договора. Наша поездка рабочая в полном смысле этого слова. Мы не просто мониторим ситуацию в России, но и обмениваемся опытом. То есть, набираемся определенного опыта. В России введены некие новшества, связанные с отменой открепительных удостоверений. Кроме того, как известно, принято решение ЦИК о проведении видеосъёмок на избирательных участках. В пресс-центре ЦИК можно воочию наблюдать за ходом голосования по всей территории России в режиме онлайн. Впечатления огромные», —сообщил Гогия.

"Не наблюдаем каких-то крупных нарушений, которые могли бы каким-то образом повлиять на ход голосования, думаю и на подсчет. Чисто профессионально обращали внимание на технические мелочи? где-то бейджика не оказалось, у кого-то камера не была установлена. Говорить о том, что это влияет каким-то образом на ход голосования, и на выборы не приходится", — сказал Гогия.



