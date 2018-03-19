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Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина

ЦИК России: Путина поддержало абсолютное большинство голосов

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
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Темы:
Выборы президента России 2018 (71)
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К 06.00 утра были обработаны 99,75% протоколов участковых избирательных комиссий. По их данным, за Путина проголосовали 76,67% избирателя.

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. За переизбрание действующего президента России Владимира Путина на новый срок проголосовали 54,4 миллиона граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК России.

Это абсолютное большинство из тех, кто имел право участвовать в выборах главы государства, то есть это больше, чем те, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы.

Итоги голосования стали новыым рекордом, ранее Путин ставил два рекорда: сначала он получил рекордную в своей политической карьере поддержку избирателей, а потом и поддержку избирателей, самую высокую в истории Российской Федерации.

По данным Центризбиркома, свыше 1,5 миллионов россиян зарегистрированы за рубежом, в России в списках избирателей числятся 107,2 миллиона человек.

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© RUPTLY.
Владимир Путин в избирательном штабе после окончания голосования
Темы:
Выборы президента России 2018 (71)



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