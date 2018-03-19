Мировые лидеры поздравляют Владимира Путина с переизбранием на пост президента

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. С переизбранием на пост президента России Владимира Путина начали поздравлять мировые лидеры, сообщает РИА Новости.

"Доверие курсу"

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что результаты выборов указывают на доверие россиян курсу Владимира Путина.

"Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене. Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в вашем нелегком труде на благо народа России", — говорится в поздравлении.

© Sputnik / Томас Тхайцук Особенные: почему жители Абхазии активно пошли на выборы президента России

Также Хаджимба отметил, что народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Россия оказывает стране все эти годы, подчеркнув, что отношения между двумя странами будут и впредь динамично развиваться.

"Российский народ показывает сплоченность"

Председатель КНР Си Цзиньпинь направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму, в которой отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений и выразил готовность к их дальнейшему развитию.

Си Цзиньпинь заявил, что отношения между Москвой и Пекином стали "примером международных отношений нового типа, основанных на взаимоуважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве".

Китайский лидер также выразил уверенность в том, что Россия сможет добиться новых успехов в государственном развитии.

"В последние годы российский народ показывает единство и сплоченность, решительно идет вперед по пути развития и возрождения сильной страны, в социально —экономическом развитии страны достигнуты значительные результаты. Россия играет важную конструктивную роль в международных вопросах", — отметил Си Цзиньпинь.

Поздравления Назарбаева и Кастро

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил российского коллегу по телефону, сообщили в его пресс-службе.

В свою очередь Рауль Кастро направил Владимиру Путину "теплое послание", сообщил посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь. Кубинский лидер назвал победу президента России убедительной.

"Высокий политический авторитет"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Путина с победой телеграммой.

"Эта победа свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого Вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа", — говорится в тексте.

Азербайджан и Россию, как отметил Алиев, связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства, и на этом прочном фундаменте успешно развиваются межгосударственные отношения.

"Убежден, что наши совместные усилия по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и впредь будут способствовать интересам наших народов и стран, обеспечению мира, безопасности и прогресса в регионе", — добавил азербайджанский лидер.

"Исключительный талант лидера"

Поздравления Путину в связи с победой также направили президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Ана Брнабич.

"Уверен, что своим исключительным талантом лидера с четким представлением и сильной волей, как и ответственностью и приверженностью работе, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов и в осуществлении планов ее дальнейшего всеобъемлющего развития", — заявил Вучич, поблагодарив Путина за вклад в укрепление двусторонних связей и защиту территориальной целостности Сербии.

Ана Брнабич, в свою очередь, отметила, что победа Путина на выборах была убедительной

© Sputnik. Виталий Белоусов ЦИК России: Путина поддержало абсолютное большинство голосов

"Достигнутый вами результат только подтверждает широкую поддержку, которая у вас есть для всех сложных реформ, которые вы до сих пор успешно провели или только намереваетесь проводить.

Это говорит о том, что ваши граждане видят в вас настоящего лидера, который готов идти навстречу всем вызовам в предстоящее время", — заявила она, напомнив, что Сербию и Россию "связывают добрые дружеские и сердечные отношения".

"Демонстрация патриотизма"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что переизбрание Владимира Путина свидетельствует о "демонстрации патриотизма, высокого политического сознания" россиян и их "глубокой приверженности демократии".

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По мнению Мадуро, сплоченность граждан России вокруг своего лидера и его проекта независимости и развития гарантирует мировой политический баланс, основанный на справедливости, солидарности, уважении международного права и многополярности.

"Россия и Венесуэла превратились в братские страны, союзников в развитии интенсивной динамики двустороннего сотрудничества и международной политической координации с целью продвигать мир и справедливость в международных отношениях", — говорится в коммюнике.

Критика Порошенко и Маккейна

Нашлись и недовольные результатами выборов в России. Так, украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Крыму голосование проводилось незаконно.

По словам Порошенко, мировые лидеры не готовы признать результаты выборов на полуострове. "И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Американский сенатор Джон Маккейн в свою очередь усомнился в том, что российские избиратели поддерживают Путина.

"То, что Путину пришлось так много сделать, чтобы привлечь избирателей, свидетельствует, что россияне знают, что его притязание на власть — обман. США поддерживают всех россиян, жаждущих свободы", — написал Маккейн в Twitter.

Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76% голосов. При этом он заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.