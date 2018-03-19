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Совфед прокомментировал заявление Польши о введении санкций и высылке дипломатов

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (21)
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В Варшаве заявили о намерении выслать из страны российских дипломатов и ввести санкции против российских компаний и чиновников. В Совете Федерации считают, что подобные заявления характеризуют настроения в политической верхушке Польши.

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. Польша стремится присоединиться к санкциям за события, которые ее не касаются, заявляя о возможной высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, сообщает РИА Новости.

Ранее польские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Польша может выслать российских дипломатов, а также рассмотреть и другие виды санкций против РФ в знак солидарности с Британией из-за отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Известно, что Польша всегда враждебно относилась к России, особенно после распада СССР. Но то, что они предлагают, это что-то новое в международной дипломатии и практике", — отметил Цеков.

По словам Цекова принятие рядом стран общего заявления в знак солидарности с Великобританией, понятное дело.

"Но Польша решила идти еще дальше, из пресловутой "солидарности" она собирается выслать наших дипломатов", — добавил политик.

Он считает, что подобные заявления характеризуют настроения в политической верхушке Польши, их поступками движет чисто негативное человеческое отношение к России.

"Нет серьезных, обоснованных причин для подобных решений", — уверен Цеков.

Посольство Российской Федерации в Варшаве.
© Sputnik. Алексей Витвицкий
"Дело Скрипаля": Польша может выслать российских дипломатов

Он также не исключил, что "может так случиться, что самые большие претензии будут предъявлены именно к Великобритании, которая не в состоянии обеспечить безопасность иностранных граждан, проживающих на ее территории".

"В целом же я сомневаюсь, что Польша реально пойдет на такие шаги по отношению к России", — сказал парламентарий.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. Лондон заявил о причастности Москвы к данному происшествию и отказал доступ к материалам дела.

Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в числе которых  высылка 23 дипломатов и заморозка двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ на что российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании. Вместе с тем отозвал согласие на открытие Генконсульства в Санкт-Петербурге.  МИД РФ также объявил о прекращении деятельности Британского совета.
Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (21)



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