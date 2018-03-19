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Купюры долларов США, архивное фото

Национальный долг США достиг рекордной отметки: более 21 триллиона долларов

© Sputnik. Владимир Трефилов
Новости
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Госдолг США возрос вдвое за время правления бывшего американского лидера Барака Обамы.

СУХУМ, 19 марта — Sputnik. Национальный долг США с приходом к власти Дональда Трампа с $19,9 трлн. возрос до рекордных $21 трлн., об этом сообщает RT, со ссылкой на CBS, которые в свою очередь опираются на данные Министерства финансов США.

При этом телекомпания добавляет, что долг США почти вдвое увеличился за время правления бывшего американского лидера Барака Обамы. В момент его вступления в должность страна была должна $10,6 трлн, а когда он уходил с поста, эта цифра как раз и достигла $19,9 трлн.

Ранее стало известно, что Счётная палата США опубликовала доклад, в котором говорилось, что до 2040 года общественная задолженность США — госдолг без учёта обязательств, принадлежащих американским государственным органам, — может вырасти с 76% до 106% ВВП.




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