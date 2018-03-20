10:04 20 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Саиф аль-Ислам Каддафи, сын ливийского лидера Муамара Каддафи, перед журналистами в жилом комплексе своего отца (23 августа 2011). Триполи, Ливия

Сын Каддафи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии

IMED LAMLOUM
Новости
Получить короткую ссылку
20 0 0

Сын бывшего лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого лидера Ливии полковника Муаммара Каддафи, намерен принять участие в выборах президента республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя Аймана Бураса.

Города мира. Брюссель
© Sputnik. Григорий Сысоев
Миллиарды евро пропали с замороженных счетов Каддафи в Бельгии

В декабре минувшего года представитель семьи Каддафи аль-Хашими ас-Сул сообщил РИА Новости, что сын экс-лидера Ливии "в ближайшие дни объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны".

Представитель кандидата и уполномоченный по политическим вопросам Айман Бурас сделал это заявление в столице Туниса, отметив, что Каддафи-младший стремится спасти страну.

"Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", — сказал он.

В конце прошлого года о выдвижении Каддафи сообщил представитель семьи аль-Хашими ас-Сул. Выборы в Ливии намечены на середину 2018 года.Режим Муамара Каддафи был свергнут в 2011 году.

Сегодня Ливия переживает период острого кризиса: сейчас в восточном городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе — в столице Триполи работает Правительство нацсогласия, которое было сформировано при Евросоюзе и ООН.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Газопровод
    Газификация страны

    Вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев рассказал подробности реализации проекта газопровода "Сарыарка" от Кызылорды до Астаны.

  • МВД Кыргызстана перекрыло крупную партию героина афганского производства под названием Слезы Аллаха
    "Слезы Аллаха"

    Героин "Слезы Аллаха" под видом сока и меда возили через Кыргызстан в Канаду – полицейским удалось перекрыть крупный наркоканал.

  • Дрон с контрабандными сигаретами задержан на литовско-белорусской границе
    Воздушный перехват

    Литовские таможенники перехватила беспилотник, который с грузом сигарет прилетел с территории Беларуси.

  • Пасхальные яйца на фестивале в Риге
    "Праздничная" тройка

    Латвия входит в тройку лидеров Евросоюза по количеству выходных дней: сколько гуляют жители республики, и у кого еще в ЕС жизнь – сплошной праздник?

  • Дмитрий Лысенков политолог, член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы
    Готовность к взаимодействию

    Политолог рассказал, как будут развиваться отношения Москвы с государствами Балтии после переизбрания Владимира Путина президентом России.

  • Министерство юстиции Республики Молдова
    Министр в законе

    Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении Виктории Ифтоди на пост министра юстиции республики.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Оплот Таджикистана

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал интеллигенцию защищать национальные интересы и назвал ее "оплотом государства".

  • Малыши занимаются в игровой комнате
    Детство в объективе

    В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения. Какие еще новшества появятся в детских образовательных учреждениях страны?

  • Грузовик на границе между Эстонией и Россией
    Лишний вес

    Власти Эстонии начали вводить ограничения по массе для грузового транспорта на государственных шоссе, чтобы уберечь дорожное покрытие от разрушения.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
"Мы движем миром": закрытие Паралимпийских игр 2018
Фруктовая сотня: как род Агрба разбил в интернате целый сад
Фруктовая сотня: как род Агрба разбил в интернате целый сад
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia