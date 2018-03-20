Сын Каддафи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого лидера Ливии полковника Муаммара Каддафи, намерен принять участие в выборах президента республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя Аймана Бураса.
В декабре минувшего года представитель семьи Каддафи аль-Хашими ас-Сул сообщил РИА Новости, что сын экс-лидера Ливии "в ближайшие дни объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны".
Представитель кандидата и уполномоченный по политическим вопросам Айман Бурас сделал это заявление в столице Туниса, отметив, что Каддафи-младший стремится спасти страну.
"Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", — сказал он.
В конце прошлого года о выдвижении Каддафи сообщил представитель семьи аль-Хашими ас-Сул. Выборы в Ливии намечены на середину 2018 года.Режим Муамара Каддафи был свергнут в 2011 году.
Сегодня Ливия переживает период острого кризиса: сейчас в восточном городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе — в столице Триполи работает Правительство нацсогласия, которое было сформировано при Евросоюзе и ООН.