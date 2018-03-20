Сын Каддафи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии

Сын бывшего лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого лидера Ливии полковника Муаммара Каддафи, намерен принять участие в выборах президента республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя Аймана Бураса.

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В декабре минувшего года представитель семьи Каддафи аль-Хашими ас-Сул сообщил РИА Новости, что сын экс-лидера Ливии "в ближайшие дни объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны".

Представитель кандидата и уполномоченный по политическим вопросам Айман Бурас сделал это заявление в столице Туниса, отметив, что Каддафи-младший стремится спасти страну.

"Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", — сказал он.

В конце прошлого года о выдвижении Каддафи сообщил представитель семьи аль-Хашими ас-Сул. Выборы в Ливии намечены на середину 2018 года.Режим Муамара Каддафи был свергнут в 2011 году.

Сегодня Ливия переживает период острого кризиса: сейчас в восточном городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе — в столице Триполи работает Правительство нацсогласия, которое было сформировано при Евросоюзе и ООН.