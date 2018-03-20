14:30 20 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Автодорожная арка Крымского моста поднята на опоры

Первые пойдут в мае: мост через Керченский пролив строится с опережением

© Sputnik. Алексей Павлишак
Новости
Получить короткую ссылку
39 0 0

В мае по мосту через Керченский пролив сможет передвигаться легковой транспорт и пассажирские автобусы, несмотря на то, что старт движения автомобилей по мосту был запланирован на декабрь 2018 года.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Со значительным опережением будет введен в эксплуатацию мост через Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Минтранса. Запуск движения пройдет в два этапа.

Проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов уже в мае, а открытие движения для грузового транспорта запланировано на конец года.

Вместе с тем грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия автодороги.

"Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов", — отмечает министерство.

В мае планируется открыть сквозной проезд на сорокакилометровом автоподходе со стороны таманского берега от федеральной трассы А-290 до Крымского моста без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью.

Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по дороге Керчь — Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также все автоподходы к Крымскому мосту.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молочный комбинат, архивное фото
    Молочное будущее

    В магазинах казахстанского Усть-Каменогорска появилось молоко, выработка которого датирована завтрашним днем.

  • Деньги на столе. Архивное фото
    Миллионные потери

    Генпрокуратура Кыргызстана установила, что республика потеряла свыше 12 миллионов долларов из-за подлога документов. В деле могут быть замешаны крупные чиновники.

  • Военнослужащие во время первого этапа совместных тактических учений
    Мы с проверкой!

    Военные инспекторы из Италии до 23 марта будут проводить в Беларуси проверку. В состав группы также входит один сотрудник из США.

  • Калькулятор
    Налоговое "обновление"

    Жителей Латвии ждут новые налоги и пошлины. Это предусматривает план Евросоюза, направленный на увеличение своего бюджета, пишут латвийские СМИ.

  • Проверка манометров на Игналинской АЭС, 18 декабря 2009 года
    Инцидент на станции

    МИД Белоруссии получил ответ на официальное обращение к Литве с просьбой прояснить, что случилось на Игналинской АЭС в конце прошлого года.

  • Сплав по Днестру
    Спасти Днестр

    Международные эксперты опасаются за состояние Днестра и планы Украины по строительству новых плотин, что может привести к катастрофическим последствиям.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
"Мы движем миром": закрытие Паралимпийских игр 2018
Ягуар пытается напасть на гигантского муравьеда
Спугнуть хищника: как ягуар муравьеда провожал взглядом
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia