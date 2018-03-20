Первые пойдут в мае: мост через Керченский пролив строится с опережением

В мае по мосту через Керченский пролив сможет передвигаться легковой транспорт и пассажирские автобусы, несмотря на то, что старт движения автомобилей по мосту был запланирован на декабрь 2018 года.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Со значительным опережением будет введен в эксплуатацию мост через Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Минтранса. Запуск движения пройдет в два этапа.

Проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов уже в мае, а открытие движения для грузового транспорта запланировано на конец года.

Вместе с тем грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия автодороги.

"Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов", — отмечает министерство.

В мае планируется открыть сквозной проезд на сорокакилометровом автоподходе со стороны таманского берега от федеральной трассы А-290 до Крымского моста без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью.

Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по дороге Керчь — Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также все автоподходы к Крымскому мосту.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров.