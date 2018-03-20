Минздрав России: потребление алкоголя снизилось на 80 процентов за семь лет

За снижением показателя потребления алкоголя на 80% последовал рост активности занятия спортом на 40%.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Потребление алкоголя в России за последние пять-семь лет удалось снизить на 80%, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

"Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения. За тот же период времени более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом", — сообщила Скворцова.

Вместе с тем, удалось снизить показатели и в области курения на 22%. Среди детей и подростков распространенность курения снизилась в три раза.