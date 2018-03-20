К акции грамотности "Тотальный диктант" ее участники смогут готовиться онлайн

Подготовительные онлайн курсы к акции грамотности "Тотальный диктант" стартуют 21 марта, в рамках которых участники смогут повторить правила, которые пригодятся при написании диктанта.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Бесплатные онлайн-курсы, которые стартуют 21 марта, помогут подготовиться участникам международной акции грамотности к написанию "Тотального диктанта", сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов проекта.

Эти курсы являются бесплатными. Занятия будут проходить по средам в 15:00 и 19:00 по московскому времени на официальном сайте проекта вплоть до "Тотального диктанта", который состоится 14 апреля.

В рамках подготовительных курсов участники акции смогут повторить правила, которые пригодятся при написании диктанта. В прямом эфире участники смогут задавать уточняющие вопросы представителям Экспертного совета акции.

Кроме того, после диктанта пройдут еще три итоговых урока – онлайн-разборы трех частей Тотального диктанта.

"Статистика прошлых лет позволяет с уверенностью говорить, что интерес к онлайн-курсам растет: ежегодно к подготовке присоединяются 2-3 тысячи человек. В курсах прошлого года участвовали 112 тысяч человек. И очные, и онлайн-курсы качественно повышают уровень грамотности. И, конечно, цель этих занятий не сводится сугубо к подготовке к диктанту: диктант – раз в год, а говорить и писать правильно нужно каждый день", – приводятся в сообщении пресс-службы проекта слова руководителя "Тотального диктанта" Ольги Ребковец.

"Тотальный диктант" является ежегодной образовательной акцией в формате добровольного диктанта для всех желающих.

Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. "Тотальный диктант-2018" пройдет 14 апреля.