21:39 20 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Дуров: угрозы Роскомнадзора блокировать Telegram не принесут плодов

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Новости
Получить короткую ссылку
3 0 0

Роскомнадзор пригрозил блокировкой мессенджеру, если тот в течение 15 дней не предоставит ФСБ информацию для расшифровки сообщений пользователей.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт Павла Дурова.

Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
© Sputnik. Кирилл Каллиников
Роскомнадзор: у Telegram 15 дней для предоставления ФСБ нужной информации

Роскомнадзор вновь пригрозил блокировкой мессенджеру, если тот в течение 15 дней не предоставит ФСБ информацию для расшифровки сообщений пользователей, говорится на сайте ведомства.

Ранее Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ.

Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просила ВС признать недействующим приказ ФСБ № 432 от 19 июля 2016 года о порядке предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования. По мнению истцов, документ противоречит уголовно-процессуальному законодательству.

Если ФСБ получит ключи шифрования, это даст ей доступ к переписке всех пользователей, опасаются в Telegram.

В спецслужбе, в свою очередь, заявляют, что намерены просматривать переписку конкретных пользователей, а если понадобятся массивы данных о большом количестве людей, "конечно, нужно будет решение (суда. — Прим. ред.)".

Мессенджер Telegram
© Sputnik. Наталья Селиверстова
Telegram исчез из App Store

Пока суд огласил только резолюцию, через десять дней участники процесса получат мотивировку. У сторон есть 30 дней, чтобы подать жалобу. Представители Telegram уже заявили, что обязательно воспользуются этим правом.

Позиция спецслужб

Переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, поэтому ФСБ должна иметь право получать ее без судебного решения, считают в спецслужбе.

"Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну. <…> Это не ограничивает права граждан", — заявила представитель ФСБ в Верховном суде, где рассматривался иск Telegram.

Спецслужбу поддержали в Генпрокуратуре. Там не увидели оснований для удовлетворения требований мессенджера и подчеркнули, что приказ № 432 принят в пределах полномочий ведомства и не противоречит закону.

Разработчики популярного мессенджера неоднократно сталкивались с обвинениями со стороны регулирующих органов. В конце июня прошлого года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Правда, тогда речь шла не о переписке, а о регистрационных данных компании. В конечном итоге мессенджер выполнил требования регулятора.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Осетинский стол
    Праздник весны

    Почему 20 марта у древних народов ассоциировался с приходом весны, а предки осетин в этот день отмечали Новый год – в материале Sputnik.

  • Молодая азербайджанская художница Кенуль Исмайлова
    На пути к мечте

    Азербайджанская художница, страдающая ДЦП, чьи работы выставляются на республиканских и международных конкурсах, готовится к своей первой персональной выставке.

  • Армяно-итальянская археологическая экспедиция в Котайкской области
    Армянские древности

    О том, какие уникальные находки сделали итальянские археологи, исследующие устье реки Раздан в Армении – в материале Sputnik.

  • Архивное фото строительства жилого комплекса
    Трагедия на стройплощадке

    В столице Казахстана на площадке строящегося жилого комплекса рухнул башенный кран, погиб рабочий. Власти озвучили основную версию случившегося.

  • Мужчина считает доллары США. Архивное фото
    Задолжали

    Внешний долг Кыргызстана за год вырос на 337 миллионов долларов: какие страны давали в долг Бишкеку, и на что должны быть потрачены деньги?

  • Ноутбуки, архивное фото
    Работа с цифрами

    В Беларуси возможно создание ведомства, отвечающего за цифровую экономику, заявил президент страны Александр Лукашенко.

  • Логотип Полиции Безопасности Латвии
    Чтобы боялись!

    Латвийский политик объяснил, зачем Полиция безопасности присвоила журналисту Юрию Алексееву статус подозреваемого.

  • Филипп Киркоров на выборах президента России на избирательном участке в Вильнюсе, 18 марта 2018 года
    В список его!

    В Литве призвали МИД страны внести российского певца Филиппа Киркорова в "черный список". Чем артист не угодил местным политикам?

  • Взрыв в Кишинёве
    Взрывная волна

    В исторической части Кишинева прогремел взрыв, погибли два человека. Полиции уже удалось установить причины произошедшего.

  • Таможенная служба на границе Таджикистана и Узбекистана
    Без виз

    Между Узбекистаном и Таджикистаном начал действовать безвизовый режим: граждане двух стран могут совершать поездки сроком до 30 дней.

  • Студенты в аудитории
    Образовательный отбор

    В Ташкенте начинается отбор студентов на бесплатное обучение в вузах России – учащимся из Узбекистана в этом году выделены 203 бюджетных места.

  • У здания Генконсульства РФ в Нарве
    Противоположный результат

    По мнению европарламентария, демонизация России на Западе и в Эстонии привела к прямо противоположному результату на выборах 18 марта.

  • Осетинский стол
    Праздник весны

    Почему 20 марта у древних народов ассоциировался с приходом весны, а предки осетин в этот день отмечали Новый год – в материале Sputnik.

  • Молодая азербайджанская художница Кенуль Исмайлова
    На пути к мечте

    Азербайджанская художница, страдающая ДЦП, чьи работы выставляются на республиканских и международных конкурсах, готовится к своей первой персональной выставке.

  • Армяно-итальянская археологическая экспедиция в Котайкской области
    Армянские древности

    О том, какие уникальные находки сделали итальянские археологи, исследующие устье реки Раздан в Армении – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
"Мы движем миром": закрытие Паралимпийских игр 2018
Счастье – это…: сухумчане рассказали, что делает их счастливыми
"Счастье – это…": сухумчане рассказали, что делает их счастливыми
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia