Дуров: угрозы Роскомнадзора блокировать Telegram не принесут плодов

Роскомнадзор пригрозил блокировкой мессенджеру, если тот в течение 15 дней не предоставит ФСБ информацию для расшифровки сообщений пользователей.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт Павла Дурова.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Роскомнадзор: у Telegram 15 дней для предоставления ФСБ нужной информации

Роскомнадзор вновь пригрозил блокировкой мессенджеру, если тот в течение 15 дней не предоставит ФСБ информацию для расшифровки сообщений пользователей, говорится на сайте ведомства.

Ранее Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ.

Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просила ВС признать недействующим приказ ФСБ № 432 от 19 июля 2016 года о порядке предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования. По мнению истцов, документ противоречит уголовно-процессуальному законодательству.

Если ФСБ получит ключи шифрования, это даст ей доступ к переписке всех пользователей, опасаются в Telegram.

В спецслужбе, в свою очередь, заявляют, что намерены просматривать переписку конкретных пользователей, а если понадобятся массивы данных о большом количестве людей, "конечно, нужно будет решение (суда. — Прим. ред.)".

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Пока суд огласил только резолюцию, через десять дней участники процесса получат мотивировку. У сторон есть 30 дней, чтобы подать жалобу. Представители Telegram уже заявили, что обязательно воспользуются этим правом.

Позиция спецслужб

Переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, поэтому ФСБ должна иметь право получать ее без судебного решения, считают в спецслужбе.

"Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну. <…> Это не ограничивает права граждан", — заявила представитель ФСБ в Верховном суде, где рассматривался иск Telegram.

Спецслужбу поддержали в Генпрокуратуре. Там не увидели оснований для удовлетворения требований мессенджера и подчеркнули, что приказ № 432 принят в пределах полномочий ведомства и не противоречит закону.

Разработчики популярного мессенджера неоднократно сталкивались с обвинениями со стороны регулирующих органов. В конце июня прошлого года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Правда, тогда речь шла не о переписке, а о регистрационных данных компании. В конечном итоге мессенджер выполнил требования регулятора.