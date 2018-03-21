Израиль признал, что в 2007 его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии

Израиль обнародовал видеозапись, на которой запечатлен момент поражения цели — массивного здания квадратной формы, а также фотографии, на которых видно, что постройка, расположенная в пустынной местности, обращена в руины ударом с воздуха.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии, который находился на завершающих стадиях строительства, сообщает РИА Новости.

Операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года, сообщила армейская пресс-служба, подтвердив сведения, которые до сих пор циркулировали в зарубежных СМИ, но никак публично не комментировались израильтянами.

"В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр эз-Зор, в 280 милях (около 450 километров) к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону", — отмечают военные.

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Они обнародовали видеозапись, на которой запечатлен момент поражения цели — массивного здания квадратной формы, а также фотографии, на которых видно, что постройка, расположенная в пустынной местности, обращена в руины ударом с воздуха. На других снимках — летчики, принимавшие участие в операции, и их боевые машины — истребители F-15 и F-16.

"Военная разведка сочла, что ядерный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям (со стороны сирийцев — ред.), было решено, что информация об операции пока не должна предаваться огласке", — заявили военные.

Сирийские власти в свое время заявляли, что удар пришелся по пустому участку, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.

Спустя несколько месяцев после налета США потребовали от Международного агентства по атомной энергии провести расследование по поводу "возможной тайной ядерной программы Сирии". Эксперты МАГАТЭ подготовили доклад, в котором говорилось об обнаружении "частиц урана антропогенного происхождения" на объекте Эль-Кибар, который был атакован израильскими ВВС.

"Спустя всего несколько лет провинция Дейр эз-Зор была захвачена ИГ (террористическая группировка "Исламское государство, запрещена в России). Можно только догадываться, какой вред они могли бы нанести, если бы ядерный объект попал в их руки", — подчеркивают израильские военные.

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Это второй случай в истории, когда еврейское государство военными средствами пресекает атомный проект недружественных соседей по региону. В 1981 году ВВС Израиля уничтожили строившийся реактор в Ираке. Сейчас израильтяне обещают не допустить появления ядерного оружия в Иране и говорят о готовности, если потребуется, действовать в одиночку.

"Главный вывод из израильского налета на сирийский ядерный объект в 2007 году заключается в том, что мы не потерпим развития возможностей, угрожающих существованию Государства Израиль. Таков был сигнал в 1981 году, когда мы атаковали ядерный объект в Ираке. Так было и в случае с Сирией в 2007 году. Это урок на будущее нашим врагам", — сказал начальник израильского Генштаба Гади Айзенкот.

"Очевидно, что с тех пор эволюционировали платформы, боеприпасы, технологии, и наши люди лучше обучены, но сама основа — стандарты, методы подготовки и проведения операции — остались прежними. Если ВВС Израиля еще тогда умели так действовать "ниже радаров", то, я думаю, что сегодня мы вышли на лидирующие позиции в искусстве воздушной войны", — говорит командующий военно-воздушных сил Амикам Норкин.

Налет, который продолжался четыре часа и обошелся без эскалации в регионе, увенчал многолетнюю операцию израильской разведки, которая с 2004 года отслеживала тайную ядерную программу Сирии. Согласно рассекреченным данным, израильтяне подозревали, что работы велись при участии зарубежных специалистов, в том числе из Северной Кореи и Пакистана. Обнаружить реактор в Дейр эз-Зоре разведчики смогли в 2006 году. Израильтяне предполагают, что уничтоженный ими объект предполагалось ввести в эксплуатацию в конце 2007 года.

"Оглядываясь назад, я думаю, что уничтожить реактор было одним из самых важных решений Израиля за 70 лет (его существования)… Только сейчас мы можем полностью осознать, насколько оно повлияло на ситуацию на Ближнем Востоке. Представьте, какой была бы картина, если бы в сегодняшней Сирии был ядерный объект", — говорит Норкин.