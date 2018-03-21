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Новый цвет iPhone 8

Apple готовит к выпуску iPhone X в новом цвете

© twitter/Ben Geskin
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По предварительной информации, Apple представит новинку на презентации, которая пройдет через неделю

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Американская компания Apple планирует расширить линейку iPhone X новой моделью в золотистом цвете, сообщает Известия со ссылкой на русскоязычного инсайдера Вениамина Гескина.

Он опубликовал в своем сообщении в соцсети Twitter фотографию лотка сим-карты соответствующего цвета. О том, что флагманский смартфон будет выпускаться в трех цветах, стало известно еще в августе 2017 года, однако пока он доступен только в сером и серебристом цветах.

​Новый цвет розового золота, в котором будет выпущен iPhone X, получил название Blush Gold. По предварительной информации, Apple представит новинку на презентации 27 марта.




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