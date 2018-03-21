Есть чем поделиться: Sputnik запустил образовательную программу для журналистов

Образовательная программа SputnikPro – это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ.

21 мар — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik начинает образовательнyю программу SputnikPro для журналистов в странах ближнего зарубежья.

"До сегодняшнего дня с журналистами в странах бывшего Союза общались только наши так называемые западные партнеры – агентства и фонды, занимающиеся продвижением так называемых демократических ценностей. Мы не собираемся ничего навязывать – для нас это как встреча с друзьями, которых давно не видел: у каждого своя жизнь, но есть чем поделиться, и которым комфортно за одним столом", — отметила главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян.

SputnikPro – это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ. Программа презентует журналистам стандарты и технологии работы современного мультимедийного информагентства.

Первая серия мастер-классов прошла в Минске.

Российское СМИ впервые реализует такую программу на постсоветском пространстве, в то время как западные СМИ и организации уже давно проводят подобные мероприятия. Представители Sputnik и МИА "Россия Сегодня" поделятся опытом, который может быть интересен журналистам, работающим на русском языке. Журналисты из конкурирующих изданий смогут получить полезные знания, что очень важно и для Sputnik – конкуренция заставляет агентство более активно развиваться.

В программе SputnikPro в качестве спикеров задействованы: заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", старший преподаватель кафедры новых медиа факультета журналистики МГУ Наталья Лосева, заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская, руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров, начальник отдела оперативного иллюстрирования, замруководителя фотослужбы онлайн-изданий в МИА "Россия сегодня" Светлана Свиязова, руководитель международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Ольга Колева и советник МИА "Россия сегодня" Светлана Бабаева.

Международное информационное агентство Sputnik – одно из крупнейших мировых СМИ: агентство работает на 32 языках, редакции и пресс-центры выпускают новости круглосуточно по всему миру от Токио до Монтевидео.

За три года работы в странах постсоветского пространства сайты Sputnik заняли лидирующие позиции среди местных СМИ благодаря новым и технологичным форматам подачи контента.

Порталы Sputnik в каждой из стран ближнего зарубежья представлены на национальном и русском языках, они также предоставляют читателю разнообразный мультимедийный контент: инфографику, видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосования, подкасты.

Помимо оперативных новостей Sputnik также публикует аналитические материалы и эксклюзивные интервью.

Радио Sputnik осуществляет вещание в интернете и FM/AM-диапазонах на 18 языках.