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Акции сторонников евроинтеграции Украины в Киеве

Программа экономического сотрудничества Украины и России прекращена

© Sputnik. Алексей Куденко
Новости
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Решение принято абсолютным количеством голосов членов Кабинета Министров Украины. Свой шаг Киев объясняет попыткой переориентировать экономику и "национальными интересами страны".

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Кабинет Министров единогласно проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, сообщает РИА Новости. В Киеве этот шаг комментируют как попытку переориентировать экономику и "национальными интересами страны".

"Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — сказал ранее в интервью местным СМИ премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Здание Верховной рады Украины в Киеве
© Sputnik. Стрингер
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Программу экономического сотрудничества стороны подписали в июне 2011 года, которая предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Вместе с тем МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Украинцы на решение Кабмина отреагировали неоднозначно. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает разрыв экономического сотрудничества с Россией ошибкой. Он отметил, что Гройсман умалчивает о том, что торгово-экономический диалог с Москвой и российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста украинской экономики.

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© Sputnik. Максим Блинов
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Ранее он заявил, что действия правительства по этому вопросу "в корне отличаются от устремлений украинского народа".

"Согласно декабрьскому опросу The National Democratic Institute, более 87% украинцев отметили, что именно экономическую неопределенность в стране они считают в той или иной мере угрозой или даже большой угрозой своему образу жизни", — напомнил Медведчук.

Россия — крупнейший торговый партнер Украины. Российский экспорт за 2017 год увеличился на 140% по сравнению с 2016 годом, то есть более чем на семь миллиардов долларов, а украинский импорт — на 110%, достигнув почти четырех миллиардов долларов.




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