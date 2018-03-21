Программа экономического сотрудничества Украины и России прекращена

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Кабинет Министров единогласно проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, сообщает РИА Новости. В Киеве этот шаг комментируют как попытку переориентировать экономику и "национальными интересами страны".
"Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — сказал ранее в интервью местным СМИ премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Программу экономического сотрудничества стороны подписали в июне 2011 года, которая предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
Вместе с тем МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Украинцы на решение Кабмина отреагировали неоднозначно. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает разрыв экономического сотрудничества с Россией ошибкой. Он отметил, что Гройсман умалчивает о том, что торгово-экономический диалог с Москвой и российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста украинской экономики.
Ранее он заявил, что действия правительства по этому вопросу "в корне отличаются от устремлений украинского народа".
"Согласно декабрьскому опросу The National Democratic Institute, более 87% украинцев отметили, что именно экономическую неопределенность в стране они считают в той или иной мере угрозой или даже большой угрозой своему образу жизни", — напомнил Медведчук.
Россия — крупнейший торговый партнер Украины. Российский экспорт за 2017 год увеличился на 140% по сравнению с 2016 годом, то есть более чем на семь миллиардов долларов, а украинский импорт — на 110%, достигнув почти четырех миллиардов долларов.