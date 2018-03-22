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Города мира. Нью-Йорк

Жертвы во имя экологии: "Макдональдс" станет другим

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Гигант фаст-фуд индустрии "Макдональдс" пообещал сократить выбросы вредных газов в атмосферу, отказавшись от морально изжившего себя оборудования.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Сеть ресторанов быстрого питания "Макдональдс" заявила, что к 2030 году снизит количество вредных парниковых выбросов в атмосферу на 36%, сообщается на Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Life.ru.

Чтобы достичь поставленной цели, например, вместо традиционных грилей и фритюрниц на кухнях появится энергоэффективное оборудование нового поколения, которое позволит наносить меньший урон окружающей среде.

Поставщики "Макдональдса" в свою очередь собираются ввести новые виды загона для скота, что позволит почве и растениям восстанавливаться быстрее. По словам компании, такие меры принесут пользу экологии, равной тому, если бы 32 млн автомобилей не выехали на дороги.

В последнее время американский фастфуд довольно часто заявляет о необходимости здорового питания и обеспокоенности экологией. В феврале компания заявила, что из "Хэппи мила" исчезнут чизбургеры и шоколадное молоко. Таким образом, пищевая ценность детского меню не будет превышать 600 килокалорий.




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