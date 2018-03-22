Последний сеанс: британец застрял под креслом в кинозале и умер

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Британец из города Бирмингем, купивший билет в кино на VIP-место, застрял под креслом и через некоторое время умер, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Star.
В издании уточняется, что в конце сеанса мужчина уронил под кресло телефон и попытался его достать. Когда британец опустился вниз, его голова застряла под электрической выдвигающейся подножкой кресла.
Его удалось вызволить лишь тогда, когда подножка кресла была сломана.
Мужчину госпитализировали с сердечным приступом, вызванным сильной паникой.
Врачи смогли снова "запустить" сердце британца, однако спустя неделю мужчина скончался в больнице. Власти начали расследование инцидента.