Последний сеанс: британец застрял под креслом в кинозале и умер

Британец после просмотра фильмы в кинотеатре уронил телефон на пол. Он попытался достать упавший гаджет и застрял среди кресел.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Британец из города Бирмингем, купивший билет в кино на VIP-место, застрял под креслом и через некоторое время умер, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Star.

В издании уточняется, что в конце сеанса мужчина уронил под кресло телефон и попытался его достать. Когда британец опустился вниз, его голова застряла под электрической выдвигающейся подножкой кресла.

Его удалось вызволить лишь тогда, когда подножка кресла была сломана.

Мужчину госпитализировали с сердечным приступом, вызванным сильной паникой.

Врачи смогли снова "запустить" сердце британца, однако спустя неделю мужчина скончался в больнице. Власти начали расследование инцидента.