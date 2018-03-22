17:04 22 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг

Цукерберг признал ошибку с утечкой данных из Facebook

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
20 0 0

Facebook намерен провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Основатель крупнейшей социальной сети Марк Цукерберг признал, что Facebook были совершены ошибки, которые привели к незаконному получению британской фирмой Cambridge Analytic данных 50 миллионов пользователей, сообщает РИА Новости.

"У нас есть обязательства по защите ваших данных. Хорошие новости в том, что, дабы предотвратить возникновение такой ситуации сегодня, мы несколько лет назад уже предприняли ряд самых важных действий. Но мы также совершили несколько ошибок. Еще много предстоит сделать, нам нужно активизироваться и сделать это", — написал он в своем аккаунте основатель Facebook.

Социальная сеть Фейсбук
© Sputnik. Наталья Селиверстова
Facebook начал борьбу с оскорблениями и дезинформацией

Цукерберг подчеркнул, что компания намерена принять дополнительные меры, чтобы "препятствовать получению данных таким образом со стороны ненадежных субъектов". В частности, Facebook изучит все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации до того, как в 2014 году компания значительно сократила доступ к своим данным. Кроме того, платформа намерена провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".

"И если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли информацией, устанавливающей личность, мы запретим им доступ (к платформе) и сообщим всем (пользователям), которых затронули эти приложения", — отметил он.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

Эти данные стали основой исследований о политических предпочтениях избирателей. Им показывали рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Генпрокуратура штата начала расследование в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

Ранее профессор Кембриджского университета Александр Коган, передавший данные пользователей Facebook фирме Cambridge Analytica, заявил, что его сделали "козлом отпущения". Как заявил Цукерберг, "между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook произошло злоупотребление доверием".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шутка про владикавказскую скамейку
    Раскрыт секрет лавочек

    Десятки тысяч пользователей соцсетей Северной Осетии за пару дней посмотрели видео, на котором житель Владикавказа раскрыл секрет низеньких лавочек.

  • Вид на комплекс зданий Flame Towers в Баку, фото из архива
    Желанный гость

    Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер в мае приедет в Азербайджан – о чем договорились на встрече в Женеве?

  • Саммит ЕС в Брюсселе. День второй
    Торопливый Брюссель

    Соглашение Армения - Евросоюз начнет действовать досрочно. Почему Брюссель предложил не ждать ратификации документа всеми странами ЕС?

  • Подготовка к конкурсу Мисс Казахстан
    В погоне за мечтой

    О чем мечтают самые красивые девушки Казахстана? Финалистки конкурса "Мисс Казахстан" собрались в Астане и готовятся к грандиозному шоу.

  • Сеанс массажа. Архивное фото
    Массажный чемпионат

    В Кыргызстане впервые пройдет чемпионат по массажу. Кто примет участие в первенстве, и какую цель ставят организаторы соревнований?

  • Мемориальный комплекс Хатынь, митинг – реквием Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы
    Вечная память

    Годовщина трагедии в Хатыни: боль от событий Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти белорусов, заявил президент Александр Лукашенко.

  • Здание Рейхстага в центре Берлина
    Что думаете?

    Правительство ФРГ отчитается, что оно думает о негражданах в Латвии – в бундестаге хотят прояснить позицию официального Берлина по этому вопросу.

  • Зал суда
    По всей строгости

    Прокуратура Литвы просит ужесточить наказание в отношении общественного деятеля Гедрюса Грабаускаса, который хранил листовки против НАТО и евро.

  • Стройка
    Дома вне закона

    В деле о легализации построек в Кишиневе появились новые подробности: правоохранительные органы задержали еще несколько человек.

  • Шутка про владикавказскую скамейку
    Раскрыт секрет лавочек

    Десятки тысяч пользователей соцсетей Северной Осетии за пару дней посмотрели видео, на котором житель Владикавказа раскрыл секрет низеньких лавочек.

  • Вид на комплекс зданий Flame Towers в Баку, фото из архива
    Желанный гость

    Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер в мае приедет в Азербайджан – о чем договорились на встрече в Женеве?

  • Саммит ЕС в Брюсселе. День второй
    Торопливый Брюссель

    Соглашение Армения - Евросоюз начнет действовать досрочно. Почему Брюссель предложил не ждать ратификации документа всеми странами ЕС?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Цветы
13 мгновений весны: Абхазия в цвету
Житель Армении отжался 41 раз на тыльных сторонах ладоней
А вам слабо: как охотник за рекордами отжался 41 раз
10 главных инициатив президента Абхазии Рауля Хаджимба
Президентский список: главные инициативы Хаджимба

Соцсети

Sputnikabkhazia