Цукерберг признал ошибку с утечкой данных из Facebook

Facebook намерен провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Основатель крупнейшей социальной сети Марк Цукерберг признал, что Facebook были совершены ошибки, которые привели к незаконному получению британской фирмой Cambridge Analytic данных 50 миллионов пользователей, сообщает РИА Новости.

"У нас есть обязательства по защите ваших данных. Хорошие новости в том, что, дабы предотвратить возникновение такой ситуации сегодня, мы несколько лет назад уже предприняли ряд самых важных действий. Но мы также совершили несколько ошибок. Еще много предстоит сделать, нам нужно активизироваться и сделать это", — написал он в своем аккаунте основатель Facebook.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Facebook начал борьбу с оскорблениями и дезинформацией

Цукерберг подчеркнул, что компания намерена принять дополнительные меры, чтобы "препятствовать получению данных таким образом со стороны ненадежных субъектов". В частности, Facebook изучит все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации до того, как в 2014 году компания значительно сократила доступ к своим данным. Кроме того, платформа намерена провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".

"И если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли информацией, устанавливающей личность, мы запретим им доступ (к платформе) и сообщим всем (пользователям), которых затронули эти приложения", — отметил он.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

Эти данные стали основой исследований о политических предпочтениях избирателей. Им показывали рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Генпрокуратура штата начала расследование в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

Ранее профессор Кембриджского университета Александр Коган, передавший данные пользователей Facebook фирме Cambridge Analytica, заявил, что его сделали "козлом отпущения". Как заявил Цукерберг, "между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook произошло злоупотребление доверием".