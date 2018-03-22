Опубликован рейтинг самых надежных российских банков по версии Forbes

Банки, попавшие в прошлогодний рейтинг, сумели пережить зачистку финансового сектора, сохранить лицензии, банки лишь переходили под контроль государства.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых надежных российских банков, сообщает РИА Новости.

Как отмечает издание, в рейтинге сократилось число частных банков, государственные продолжают наращивать свое влияние.

Первое место в новом рейтинге занял Росбанк, в прошлом это место занимал Сбербанк. Второе место – у "Юникредит банка", третье – у Райффайзенбанка. Лидирующая тройка банков — дочерние организации иностранных банков. Всего в категории наиболее надежных оказались 13 банков против 11 годом ранее.

Банк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 300 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений.