Бизнес-омбудсмен Титов предложил реформировать налоговую систему России

Возможность повышения налога на доходы физлиц с 13% до 15% обсуждалась на одном из первых после президентских выборов совещаний у премьер-министра Дмитрия Медведева. Бизнес-омбудсмен Борис Титов относительно данного вопроса выразил мнение о необходимости реформы не только НДФЛ, но и всей налоговой системы.

СУХУМ, 22 мар —Sputnik. В четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения налога на доходы физических лиц с нынешних 13%, на что бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в реформах нуждается не только налог на доходы физлиц, а вся налоговая система России, сообщает РИА Новости.

"Надо в целом менять налоговую систему, а не отдельные налоги. Нельзя менять одно и не менять другое", — заявил Титов на пресс-конференции, посвященной итогам своей предвыборной кампании на пост президента РФ и дальнейшим политическим перспективам "Партии роста".

Вице-премьер Аркадий Дворкович, говоря о повышении НДФЛ в России, отметил, что налоги не должны быть избыточными и не должны создавать мотивацию для уклонения от их уплаты, от ухода в иные юрисдикции.

Возможность повышения налога на доходы физлиц с 13% до 15% обсуждалась на одном из первых после президентских выборов совещаний у премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом ранее писала газета "Ведомости".

Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила газете, что в кабмине обсуждаются разные меры, но все они — пока только предложения.