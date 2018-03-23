Лидеры стран ЕС решили отозвать посла из России в связи с "делом Скрипаля"

Некоторые страны Евросоюза могут выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", последовав примеру британских властей, сообщил источник РИА Новости.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Евросоюз отзывает своего посла в России, такое решение было принято по по итогам переговоров лидеров стран ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шведского премьер-министра Стефана Левена.

"Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России", — передает его слова пресс-служба Евросовета.