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В течение последнего месяца Telegram воспользовались 200 миллионов человек

© Sputnik. Александр Кряжев
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Количество пользователей популярного мессенджера можно сравнить с шестой по численности населения страной мира

СУХУМ, 24 мар — Sputnik. В течение последнего месяца мессенджером Telegram воспользовались 200 миллионов человек, сообщает Sputnik  Южная Осетия со ссылкой на vc.ru. Об этом основатель сервиса Павел Дуров рассказал в блоге компании.

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Дуров отметил, что Telegram никогда не использовал рекламу для продвижения, а значит, все пользователи начали пользоваться приложением по приглашению друзей.

"Наши пользователи были и всегда будут для нас единственным приоритетом. В отличие от других популярных приложений, у Telegram нет акционеров или рекламодателей. Мы не заключаем сделок с маркетологами, специалистами по добыче данных и органами власти. С момента запуска в августе 2013 года мы не раскрыли ни одного байта личных данных наших пользователей", — говорится в сообщении основателя Telegram.

Аудитория приложения выросла в два раза за два года — отметки в 100 миллионов пользователей в месяц сервис достиг в феврале 2016 года. В декабре 2017 года месячная аудитория Telegram составляла 180 миллионов пользователей.




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