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Флаги у здания Европейского парламента в Страсбурге, архивное фото

СМИ: до 20 стран ЕС собираются выслать российских дипломатов

© Sputnik. Алексей Витвицкий
Новости
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На саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе британского премьеру Терезе Мэй удалось убедить своих коллег скоординировать "ответ" в адрес России на фоне "дела Скрипаля"

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. До двадцати европейских стран собираются выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Times

По информации издания, подобный "беспрецедентный" раунд по высылке российских диппредставителей может начаться с понедельника, 26 марта – с отзыва на четыре недели посла России в ЕС Маркуса Эдерера для консультаций.

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© Sputnik. Михаил Воскресенский
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Как пишет Times, не называя источник информации, в кампании по выдворению российских дипломатов собираются участвовать такие страны, как Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия и Дания. 

В четверг британскому премьер-министру Терезе Мэй на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе удалось убедить своих коллег дать Москве "решительный ответ" и согласовать свои действия на фоне отравления Скрипаля нервно-паралитическим веществом в Солсбери.

Лондон обвиняет Россию в причастности к произошедшему со Скрипалями. Москва отрицает все обвинения, отмечая, что британская сторона не представила никаких реальных доказательств.




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