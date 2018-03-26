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Брифинг официального представителя МИД России М.Захаровой

Захарова назвала действия Лондона черным пиаром

© Sputnik. Михаил Воскресенский
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (34)
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала сюрприз всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что действия Великобритании в "деле Скрипаля" похожи на приемы черного пиара и являются "колоссальной провокацией и авантюрой", сообщает РИА Новости.

"Они не могут отстоять свои тезисы, они не могут это продать, используя свои собственные доводы. Соответственно, перешли к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это — колоссальная авантюра", — сказала она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Захарова отметила, что информационная кампания против России плохо проработана. Официальный представитель МИД также подчеркнула, что саммит ЕС обсудил инцидент в Солсбери "без единого факта, без единого аргумента", что, как она считает, "даже не похоже на судилище".

"Дай хоть какой-то аргумент, нет, нужно сравнение с Третьим рейхом и нацистской Германией в таких публицистических целях", — сказала она.

В британском Солсбери 4 марта отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию. Власти Соединенного Королевства обвинили в этом Россию, не дождавшись результатов расследования и не предъявив никаких доказательств.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (34)



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