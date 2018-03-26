Названо окончательное число погибших при пожаре в Кемерово

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Окончательное число погибших при пожаре в Кемерово составляет 64 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова.

"64 — это окончательная цифра", — сказал министр журналистам.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор.