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Сотрудники пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Названо окончательное число погибших при пожаре в Кемерово

© Sputnik. Alexandr Kryazhev
Новости
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Пожар в торговом центре в Кемерово (8)
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Среди пожарных и спасателей пострадавших нет, хотя работа ведется в сложнейших условиях — сохраняется угроза обрушения конструкций. Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Окончательное число погибших при пожаре в Кемерово составляет 64 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова.

"64 — это окончательная цифра", — сказал министр журналистам.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор.

 

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (8)



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