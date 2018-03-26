Семь лет тюрьмы грозит охраннику ТЦ в Кемерово, отключившему сигнализацию

Следственный комитет России решает вопрос о задержании охранника ЧОП, отключившего сигнализацию. Его действия квалифицированы по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности).

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. По данным следствия, охраннику, отключившему систему оповещения о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", может грозить до семи лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, специалиста по уголовному праву Алексея Синицына.

В настоящее время решается вопрос о задержании этого сотрудника ЧОП.

По данным СК РФ, получив сигнал о пожаре, он отключил систему оповещения. Его мотивы пока выясняются.

"Действия охранника могут быть квалифицированы по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса (Нарушение требований пожарной безопасности). Данное преступление является тяжким, и за его совершение может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", — сказал Синицын.

Данная статья предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, если оно повлекло смерть двух и более лиц.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.