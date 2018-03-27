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Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове

Путин пообещал, что все виновные в трагедии в Кемерово будут наказаны

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
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На встрече с инициативной группой граждан Владимир Путин призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Глава России Владимир Путин во время своей поездки в Кемерово встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.

Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© Sputnik. Алексей Дружинин
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Люди собрались вокруг областной администрации, высказывали недоверие в отношении озвученных цифр жертв. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан, около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел, убедиться, что цифры соответствуют озвученным.

Президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой, приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами.

"Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" — задал президент вопрос главе города. Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", — возмутился глава государства.

Президент заверил собравшихся граждан, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания.

"Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета (РФ). Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", — сказал Путин.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человек, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Пожар в торговом центре в Кемерово – инфографика на sputnik.by
© Инфографика.
Пожар в торговом центре в Кемерово – инфографика на sputnik.by



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