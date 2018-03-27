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Выпрыгнувший из загоревшегося ТЦ в Кемерове мальчик пришёл в себя

Потерявший всю семью в пожаре в Кемерово мальчик пришел в себя

© Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (21)
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Ребенку оказывается вся необходимая высококвалифицированная помощь в многопрофильной детской больнице Кемерово.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Выпрыгнувший с четвертого этажа во время пожара в торговом центре в Кемерово 11-летний ребенок, чья семья погибла при пожаре, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

"Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений", — сообщила министр.

Ранее Скворцова рассказала, что серьезнее всех пострадал 11-летний мальчик, выпрыгнувший во время пожара с четвертого этажа и получивший тяжелые травмы. Мальчик при пожаре потерял обоих родителей и младшую сестру.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (21)



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