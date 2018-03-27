Первый "Игрок" Абхазии: спектакль по Достоевскому поставили в РУСДРАМе

На сцене РУСДРАМа в День театра встречаются два титана мирового искусства – Достоевский и Моцарт. О том, как прошел предпремьерный показ спектакля "Игрок" Антона Киселюса, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Спектакль "Игрок" по Достоевскому, который впервые ставится на абхазских подмостках, был специально выбран гендиректором Ираклием Хинтба, чтобы устроить сюрприз зрителю в День театра. И действительно сюрприз удался.

© Sputnik / Илона Хварцкия Услышать спектакль: РУСДРАМ готовится к показу "Игрока"

Премьера, поставленная режиссером Антоном Киселюсом, сопровождается стильным тематическим аудиовизуальным шоу, которое создается благодаря световому решению Евгения Лисицына и музыкальному исполнению Абхазской государственной капеллы под управлением маэстро Нодара Чанба.

Нуар

"Игрок" режиссера Антона Киселюса и сценариста Эли Джикирба интригует с самого начала отсутствием декораций. Вместо них – пустая сцена, обильно оснащенная световой партитурой. Именно на таком пространстве молодым актерам вместе с тремя виртуозами Русского драматического театра имени Искандера приходится удивлять публику своим исполнением.

Дело непростое. Нет декораций, за которыми можно было бы скрыть слабые чувства и эмоции. Только текст, свет и музыка, предназначенные для усиления эффекта игры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игрок" в РУСДРАМе

Из темного задника сцены, как из потустороннего мира, появляются герои "Игрока" и занимают свои места под лучами софитов.

"Игрок" Киселюса – воспроизведение истории центрального героя через ретроспекцию. Главная цель спектакля – показать постепенное расщепление человеческой души.

Спектакль о страстях и темной стороне человеческой натуры.

В "Игроке" Киселюса органично все – сценическое пространство, воссозданное из темных тонов, костюмы, которые также олицетворяют траур и уже с самого начала задают тон драмы. Здесь все имеет значение — свет, музыка.

Режиссер рискнул и задействовал пятерых молодых актеров-выпускников "Щуки".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игрок" в РУСДРАМе

Главная роль Алексея Ивановича досталась Гураму Квициния. Он через несколько месяцев завершит обучение в театральном институте. С персонажем, как ранее признался сам Гурам, его объединяет азартность души.

Искренняя игра и живая энергия Квициния впечатляет. Он в деталях передал образ больного от неразделенной любви и азарта несчастного Алексея Ивановича, который заигрался до смерти.

Впечатляет и игра Миланы Ломия, исполнившей роль Полины. Актриса сумела ярко передать эгоистичный образ своей героини, которая ведет себя с Алексеем Ивановичем хладнокровно и в конечном итоге сама же бросает его в пропасть рулетки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игрок" в РУСДРАМе

Среди всех актеров выделяется актриса Русского драматического театра Наталия Папаскири. Ей досталась роль старухи-помещицы Антониды Васильевны. Наталия Папаскири виртуозно демонстрирует бурю внутренних страстей, невозможность устоять от искушения неизведанного, жажду наживы и в то же время боязнь потерять все. Ее героиня, хоть и сильна духом, но подвержена, как и все, кто попадает в Рулетенбург, игорной болезни.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игрок" в РУСДРАМе

Невозможно переоценить роль солистов Абхазской государственной капеллы. Когда страсти героев накаляются до предела, когда в воздух насыщен человеческими муками, появляются солисты капеллы, словно хор древнегреческого театра, и исполняют партии из реквиема Моцарта.

Финальная сцена спектакля – монолог Алексея Ивановича – не оставит равнодушным зрителя даже с самым черствым сердцем. Безнадежный игрок проигрывает все. Завершающий "Реквием" звучит уже по душе Алексея Ивановича, который не оставляет ни единой надежды на воскрешение.

Универсальный Достоевский и универсальный Моцарт

Несмотря на то, что язык Достоевского сложный, текст "Игрока" пластично изложен в сценарии Эли Джикирба.

"Достоевский совсем не сложный. Это просто иллюзия. Текст невероятно пластичный, он ложится практически в любой жанр. "Игрок" – какой-то невероятный универсализм. Я очень волновалась, когда приступала, но после погружения в текст поняла, что Достоевский мне лишь помогает, ведет меня, а не мешает, несмотря на то, что кажется, что текст сложный", – призналась сценарист Эля Джикирба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игрок" в РУСДРАМе

В интерпретации абхазского сценариста хорошего или открытого конца не предвидеть.

"Света в конце тоннеля нет. Это вот данность, когда человека побеждают его бесы. Достоевский писал со знанием дела, потому что он описывал себя. И потому столько нерва. И вот это отчаяние от беспросветного погружения в игру, оно, несомненно, присутствует на сцене и ее смог передать главный герой", — считает Джикирба.

Моцарт, по ее словам, пришел в процессе работы над текстом.

"Моцарт – беспроигрышный вариант. У меня были немножко другие предположения, хотелось немного другое музыкальное сопровождение – может быть, Шенберг. Но Моцарт, как и Достоевский, универсален. И поэтому он беспроигрышный. И потом, Моцарт и Достоевский вместе прекрасно звучат. И труппе пришлось очень хорошо постараться, чтобы не раствориться между Сциллой и Харибдой двух гениев. Надо пройти между ними, не разрушившись, не потерявшись", – добавила она.

Рождение нового театра

Впечатлил "Игрок" на сцене РУСДРАМа и зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Интеллектуальный и очищающий: команда РУСДРАМа о премьере "Игрока"

"Рождается совершенно необычный театр в Абхазии. Необычное действие: магия театра в сценографии, в диалогах. Язык Достоевского считается тяжело воспринимаемым, но Эля Джикирба смогла сохранить Достоевского. Я слушал и думал: боже мой, как схожи XIX век и нынешние реалии в Абхазии – жажда наживы ничего не сделав, постоянное искушение иметь деньги и отдать себя за эти деньги. Эти вопросы настолько актуальны, что, думаю, зрители будут потрясены", – отметил Батал Кобахия.

Спектакль в РУСДРАМе сыграют два раза – 27 и 28 марта. О дальнейшей судьбе "Игрока" в Абхазии пока не известно. Но гендиректор Русского драматического театра Ираклий Хинтба признался, что ему хотелось бы видеть этот спектакль в репертуаре.