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Twitter запретит рекламу криптовалют

© Sputnik. Александр Кряжев
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Запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO будет введен в ближайшее время.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Сервис микроблогов Twitter введет запрет на рекламу криптовалют, как это уже сделали Facebook и Google, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на мировые СМИ.

Запрет не коснется официальных публичных заявлений компаний, которые присутствуют на авторитетных фондовых площадках и криптобиржах, курируемых Японией.

В конце января Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой. Google обновил политику в отношении рекламы нерегулируемых финансовых продуктов, и с июня этого года будет введен запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле,




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