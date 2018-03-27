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Охотники из Абхазии со своими легавыми едут в Ростов

Абхазские легавые выступили на "отлично" в Ростове-на-Дону

© Sputnik Анжелика Бения
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Восемь легавых собак представляли Абхазию на первой окружной выставке собак охотничьих пород "Гордость Юга", прошедшей в Ростове-на-Дону в воскресенье 25 марта.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik, Анжелика Бения. Абхазские легавые получили наивысшую оценку "отлично" в первой открытой окружной выставке собак охотничьих пород "Гордость Юга" в Ростове-на-Дону, сообщил заводчик из Абхазии Шамиль Бигвава.

Охотники из Абхазии со своими легавыми едут в Ростов
© Sputnik Анжелика Бения
Абхазские легавые едут в Ростов на выставку охотничьих собак

"Все были рады видеть вновь абхазских охотников и собаководов, ведь у абхазов всегда были отличные собаки, которые успешно участвовали и побеждали на различных племенных мероприятиях. Необходимо активно возрождать это дело. Не стоит забывать, что одни из лучших английских сеттеров в СССР были в Абхазии", – отметил Бигвава.

На выставке за звание лучших боролись борзые, гончие, лайки, дратхаары, спаниели, легавые и норные собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет. В зависимости от качества каждая собака после экспертизы получает оценки: "отлично", "очень хорошо", "хорошо", "удовлетворительно". Оценки "отлично" и "очень хорошо" присуждаются породистым собакам, полностью отвечающим требованиям стандарта.

Абхазию на выставке представляли трое охотников и восемь собак – английские пойнтеры и сеттеры. Шамиль Бигвава представлял молодых английских пойнтеров Босса и Золли, которые получили оценку экстерьера "отлично" (заработали 90 баллов и вошли во второй племенной класс).

"Выставка – это место общения собаководов. Прежде всего, ее цель – определение лучшего представителя породы. Плохо для заводчика, когда перспективные собаки ни на каких выставках не показываются. Особенно, если вы собираетесь заниматься племенным разведением, то участие в выставках собак – необходимость, ведь вероятность получения перспективного потомства намного выше у титулованных родителей", — объяснил Бигвава.

Первая окружная выставка собак охотничьих пород была проведена в Ростове-на-Дону клубом собаководства "Виват". Поездку абхазской команды на выставку профинансировало Общество охотников и рыболовов Республики Абхазия.




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