Абхазия ждет в Женеве заявление Грузии о неприменении силы

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство иностранных дел Абхазии надеется, что в рамках Женевских переговоров будет принято совместное устное заявление о неприменении силы, сказал Sputnik помощник министра Ираклий Тужба.
Дипломат отметил, что рассчитывают на принятие такого заявления из-за недавних заявлений, сделанных грузинской стороной накануне очередного раунда Женевских дискуссий.
21 марта 2018 года в Грузии объявили, что настроены начать обсуждать на Женевских дискуссиях исполнение соглашения о неприменении силы.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что на предстоящих Женевских консультациях может быть достигнут долгожданный прорыв — Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Россия и США, а также сопредседатели консультаций — ЕС, ООН и ОБСЕ — готовят совместную декларацию о неприменении силы в регионе.
Принятие совместного заявления о неприменении силы остается главным вопросом повестки Международных переговоров в Женеве, заметил Тужба.