Абхазия ждет в Женеве заявление Грузии о неприменении силы

Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье проходит 27 - 28 марта 2018 года.

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство иностранных дел Абхазии надеется, что в рамках Женевских переговоров будет принято совместное устное заявление о неприменении силы, сказал Sputnik помощник министра Ираклий Тужба.

© Sputnik. Владимир Федоренко Форум грузинской пропаганды, или Что дадут Женевские дискуссии Абхазии

Дипломат отметил, что рассчитывают на принятие такого заявления из-за недавних заявлений, сделанных грузинской стороной накануне очередного раунда Женевских дискуссий.

21 марта 2018 года в Грузии объявили, что настроены начать обсуждать на Женевских дискуссиях исполнение соглашения о неприменении силы.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что на предстоящих Женевских консультациях может быть достигнут долгожданный прорыв — Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Россия и США, а также сопредседатели консультаций — ЕС, ООН и ОБСЕ — готовят совместную декларацию о неприменении силы в регионе.

Принятие совместного заявления о неприменении силы остается главным вопросом повестки Международных переговоров в Женеве, заметил Тужба.