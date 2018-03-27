Российских дипломатов высылают из 25 стран НАТО

Решительной и скоординированной международной реакцией назвал Генсек НАТО высылку более чем 140 российских дипломатов из стран НАТО.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал массовую высылку российских дипломатов из стран НАТО, сообщает РИА Новости.

"Между странами НАТО проводились интенсивные консультации. Эти консультации привели к тому, что свыше 25 союзников и партнеров по НАТО выслали из стран более 140 российских представителей. Это широкая, решительная и скоординированная международная реакция", — заявил Столтенберг.

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Число сотрудников российского постпредства при альянсе максимально сократится — до двадцати. У семи дипломатов отзовут уже согласованные аккредитации, а трое получат в ней отказ.

Уточняется, что подготовка совета Россия-НАТО со стороны альянса не отменяется. Столтенберг заверил, что сегодняшние шаги не меняют политику альянса в отношении России, которая сочетает "сильную оборону и открытость к диалогу", а лишь являются реакцией на поведение России.

Источник в российском МИД, заявил, что "ответ будет обязательно".

Накануне о высылке ряда российских дипломатов заявили США, Канада, Норвегия, Украина, Албания, Македония, Ирландия и 16 стран Евросоюза.