22:28 27 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Пранкер распространял ложную информацию о погибших в Кемерово

МЧС РФ
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (24)
281 0 0

Правовая оценка будет дана действиям человека, распространявшего заведомо ложную информацию о количестве жертв при пожаре в Кемерово, сообщается на сайте Следственного комитета России.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Следственный комитет России сообщил об иностранном пранкере (пранкер — телефонный хулиган — ред.), который распространял ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

"Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово с целью дестабилизации ситуации в регионе", — говорится в сообщении.

Петренко пояснила, что пранкер Евгений Вольнов "звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию" и тем самым вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (24)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • С чемоданами
    Вернись, я все прощу!

    Эмигрировавшие из Латвии граждане, которых власти пытаются вернуть в страну с помощью программы за полмиллиона евро, назвали это глупостью и бесполезной растратой.

  • Военный эксперт Борис Рожин
    Минск под давлением

    Эксперт рассказал, каким образом литовская разведка пытается настроить Беларусь против России.

  • Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини
    Итоги встречи

    О чем говорили и о чем договорились президент Молдавии Игорь Додон и спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини?

  • Аэропорт, архивное фото
    Неделя на раздумье

    Глава Минтранса России заявил, что до 5 апреля 2018 года ожидает от Таджикистана решения вопроса по авиасообщению, и рассказал об ответных мерах.

  • Лавров: активность ИГ в Афганистане угрожает международной безопасности
    Международная угроза

    Активность ИГ в Афганистане угрожает международной безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции в Ташкенте.

  • Пикет Эстонской консервативной народной партии (EKRE) против иммиграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель
    В своем праве

    В парламенте Эстонии призвали не осуждать государства Евросоюза, которые отказались высылать российских дипломатов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
Память жертв пожара в Кемерово почтили в Абхазии
Следственная группа работает на месте трагедии в Кемерово
Следственная группа работает на месте трагедии в Кемерово
Сколько налогов собрали в Абхазии в 2017 году
Стало меньше: сколько налогов собрали в Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia