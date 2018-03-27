Пранкер распространял ложную информацию о погибших в Кемерово

Правовая оценка будет дана действиям человека, распространявшего заведомо ложную информацию о количестве жертв при пожаре в Кемерово, сообщается на сайте Следственного комитета России.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Следственный комитет России сообщил об иностранном пранкере (пранкер — телефонный хулиган — ред.), который распространял ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

"Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово с целью дестабилизации ситуации в регионе", — говорится в сообщении.

Петренко пояснила, что пранкер Евгений Вольнов "звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию" и тем самым вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.