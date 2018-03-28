Высылка российских дипломатов: новый рекорд для книги Гиннеса

Заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй о причастности России к "делу Скрипаля" и о готовности выслать из страны российских дипломатов, ухудшили отношения между Россией и Великобританией. О том, к каким политическим событиям привело отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, рассуждает обозреватель РИА Новости Петр Романов.

Sputnik, Петр Романов. По своим масштабам и бессмысленности коллективная высылка российских дипломатов напоминает классический рекорд из книги Гиннесса.

Однажды в Алабаме испекли торт весом 58 тонн и долго-долго его всем миром поедали. До рвоты.

© Sputnik. Алексей Витвицкий СМИ: до 20 стран ЕС собираются выслать российских дипломатов

Через несколько лет Алабаму переплюнул Лас-Вегас со своим свадебным тортом, он был еще тяжелее.

Предлог выдумали – жениха и невесты на самом деле не было, просто шума ради. Глуповато, но даже мило, если вспомнить, что ради рекорда Гиннеса можно плюнуть дальше всех, рыгнуть громче всех, ну и прочие физиологические прелести.

Про вменяемый суд

Впрочем, давайте серьезно. Предлог акции более чем сомнителен, а сама формулировка "наиболее вероятно", что к смерти Скрипаля причастна Россия, не прошла бы в самом захолустном, но нормальном суде. Подозрение есть.

Но нет ни мотива, ни свидетелей, ничего. В подобных случаях вменяемый судья обычно делает следствию выговор за некачественную работу и отправляет дело на доследование.

С таким же успехом можно сказать, что к пожару в Кемерово "наиболее вероятно" причастен Запад. Адам Смит – англичанин, советниками Гайдара были американцы, а нынешний безобразный рынок, где "маржа любой ценой", в наследство нам оставили 90-е. Скажете, что слишком надуманная цепочка от Адама Смита к руководству "Зимней вишни"? Конечно.

Но цепочка от давнишнего советского "Новичка", формула которого уже не является секретной, через десятилетия в нынешний Кремль, кабинет Путина, а оттуда прямо к Скрипалю – столь же абсурдна.

Второе. При всем сегодняшнем надувании Западом щек, акция демонстрирует, на самом деле, не силу и солидарность, а лишь слабость и лакейство. У г-жи Мэй очевидные слабости, связанные с Брекзитом, у г-на Трампа вообще дела хреновые: и дома, и в отношениях с остальным миром.

© Sputnik. Евгений Одиноков Лавров о высылке российских дипломатов из 20 стран: ответим на хамство

В Евросоюзе – свой раздрай: тут тебе и Польша, и Венгрия, и Греция.

И в Австрии выбрали не то, и в Италии опять выскочил из табакерки Берлускони.

В Испании бушуют каталонцы. В Прибалтике маршируют ветераны СС. Мигранты насилуют немок. Да тьма там всего. Опять же украинская незалежность… Ну и что теперь делать с Порошенко?

На таком фоне очень нужно сомкнуть ряды и почувствовать локоть друг друга. Тем более, Россия, как назло, хладнокровно игнорирует все санкции, а устроить полноценную блокаду просто нельзя.

Так уж устроен этот мир, что кроме Запада, есть еще Восток.

Да и вообще глобализм. И мировая коррупция. А "маржа любой ценой", она есть везде. Следовательно, даже самые-самые технологии, пусть и с небольшой задержкой, до Москвы все же дойдут.

Да и сами русские, похоже, кое-что могут. Анонс о новых вооружениях – это во много раз серьезнее для мировой истории, чем высылка очередной порции дипломатов. А тут еще и результаты голосования.

В победе Путина, разумеется, никто не сомневался, но цифры! А это значит, что все прежние попытки надавить на Кремль и Россию провалились.

И про "ложное чувство товарищества"

Итак, сомкнули ряды.

Не впечатляет. Англосаксы в первой шеренге – тут иного и не могло быть. Канада, разумеется. Украина… а как же! Вот она: "Вот я с хохолком – в шароварах с Бандерой на знамени, ну посмотрите же в мою сторону… ну я же… ну вот же, скачу изо всех сил!". Смотрим, смешно. Кстати, еще пару дней назад в Киеве объясняли, что русских дипломатов не вышлют, потому что это противоречит украинским интересам: "некому будет защищать украинских политзаключенных в России".

Видимо, решили, что ну их – а вдруг и они потом, как Савченко? Ну а дальше-то что? Кое-кто на построение демонстративно не явился, скажем, Австрия.

© Sputnik. Алексей Куденко Ирландия высылает российского дипломата из страны

Явно со скрипом и на нервах присоединились к акции Германия и Франция, у которых где-то в исторической памяти, похоже, начинает шевелиться воспоминание о былом суверенитете. Но пока… черт с вами, нате! Ну хорошо, смотрим далее: Македония – 1, Финляндия —1, Хорватия —1, Латвия —1, Эстония – 1. Впрочем, общая сумма (читал, что более 100 дипломатов отправятся домой), конечно, впечатляет.

Но только на первый взгляд. А если подумать?

Участники акции – лишь осколок от вчерашнего могущественного англо-саксонского "глобального мира".

Посчитайте совокупный ВВП протестантов и их демографию, а потом проведите мысленно кривую из прошлого в настоящее, а затем в будущее.

Шагреневая кожа уменьшается на глазах. Кусок еще вполне приличный, спора нет, вот только скукоживается, в сравнении с остальным миром, очень быстро. Китай и Индия не с ними.

Правда, и не с Россией. Но мы все же — Азиопа – а потому по многим параметрам к ним ближе.

Короче, на Западе испекли нечто очень большое. Это бесспорно. И будут еще долго это нечто жевать. Кто-то с удовольствием, кто-то лишь за компанию, без малейшего энтузиазма. Вот только смысла ни малейшего.

Путину начхать. Да и большой России тоже.

Просто российский МИД и ФСБ поднатужатся, обнаружат и тоже отправят по разным заграничным адресам много-много дипломатов-шпионов. И что? Студенты-либералы во времена Александра II мяукали в аудитории в знак протеста против профессора-консерватора.

Никита Хрущев стучал башмаком (или не башмаком, тут разные версии) по трибуне ООН. Теперь у европейцев сработало, как сказали бы в советские времена, "ложное чувство товарищества". Мир и историю подобная ерунда не меняет.